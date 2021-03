R(t) volta a subir e está em 0,80 mas continua como um dos mais baixos da UE

Leia Também Níveis de risco passam a ter em conta o R(t) e casos por 100 mil habitantes

O índice de transmissibilidade da SARS-CoV-2, R (t), de Portugal subiu para um valor médio de 0,80 no período de 3 a 7 de março, mantendo-se, no entanto como um dos mais baixos da União Europeia, apenas superado por Espanha e Lituânia, revela o relatório divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA). O anterior boletim apontava um R (t) de 0,71.O valor médio do R(t) (número de reprodução efetivo) por regiões situou-se em 0,77 na regiãoNorte, 0,78 no Centro, 0,75 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 0,72 no Alentejo, 0,68 no Algarve e 0,95 nos Açores. O INSA indica que "neste relatório não são apresentados os resultados da Região Autónoma da Madeira devido à introdução de um elevado número de notificações em atraso na base de dados do SINAVE, o que impede uma interpretação correta dos resultados".E, acrescenta, "o R(t) nacional poderá estar inflacionado por este motivo".O INSA passa ainda a apresentar o valor do índice de transmissibilidade para Portugal Continental, que ganha maior relevo com a nova forma de cálculo dos níveis de risco anunciada quinta-feira pelo primeiro-ministro, que considera a incidência da pandemia mas também o R(t).