R(t) em Portugal sobe ligeiramente. Especialistas já esperavam esta evolução

O índice de transmissibilidade da SARS-CoV-2, R (t), de Portugal subiu para um valor médio de 0,71 no período de 24 a 28 de fevereiro, mantendo-se, no entanto como o mais baixo da União Europeia, revela o relatório divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA). O anterio boletim apontava um R (t) de 0,68.Esta estabilização e até ligeira subida já era esperada por vários especialistas ouvidos pelo Negócios, que indicam que numa situação de confinamento atinge-se um ponto de "saturação" em que o R (t) deixa de baixar.Por regiões, o menor R (t) é observado no Centro, com 0,63, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 0,68. Já acima da média nacional surgem o Norte (0,72), Alentejo (0,73) e Algarve (0,79).Nas regiões autónomas o índice supera o valor de 1, com os Açores a apresentarem um valor de 1,02 e a Madeira de 1,15."Todas das regiões do país apresentam a média do índice de transmissibilidade (5 dias) abaixode 1, com exceção da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores,sugerindo um claro decréscimo da incidência de SARS-CoV-2", assinala o INSA.