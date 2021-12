Senadora norte-americana Elizabeth Warren testa positivo à covid-19

A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren está infetada com covid-19. O anúncio foi feito pela própria este domingo, através do Twitter, onde explicou que está vacinada contra o vírus."Sou regularmente testada à covid e, enquanto no início da semana estava a testar negativo, hoje [domingo] testei positivo", anunciou a senadora democrata, que tem 72 anos e foi eleita pelo Estado do Massachusetts."Felizmente, sinto apenas sintomas ligeiros e estou agradecida pela proteção contra doença grave que tenho por estar vacina e com a dose de reforço", escreveu a democrata na rede social. Elizabeth Warren incentivou ainda outros a procurarem vacinar-se igualmente assim que possível, à medida que a situação epidemiológica agrava no país.Os EUA estão a enfrentar um novo aumento do coronavírus com uma media de quase 127 mil novos casos por dia, o que compara com cerca de 70 mil casos em novembro.O principal conselheiro da Casa Branca para Assuntos Médicos, Anthony Fauci, avisou este domingo que o inverno poderá trazer uma disseminação ainda mais rápida da variante ómicron da covid-19. O especialista avisou que a mutação do vírus tem "capacidades extraordinárias de disseminação".

I regularly test for COVID & while I tested negative earlier this week, today I tested positive with a breakthrough case. Thankfully, I am only experiencing mild symptoms & am grateful for the protection provided against serious illness that comes from being vaccinated & boosted.