Sequelas da covid-19 podem durar anos após a recuperação

#COVID19 is this generation's polio. Patients have mild, moderate and severe illness





Large numbers of patients will have physical, cognitive and psychological disability post critical illness that will require longterm managementWe must plan ahead #recovery #rehabiliation — Prof. Nicholas Hart (@NickHartThorax) March 29, 2020

Pesquisas preliminares

A autoridade hospitalar de Hong Kong acompanhou um grupo de pacientes de covid-19 por até dois meses desde que tiveram alta. Os investigadores descobriram que cerca de metade dos 20 sobreviventes tinha a função pulmonar abaixo do normal, disse Owen Tsang, diretor médico do centro de doenças infecciosas do Hospital Princess Margaret.

A capacidade de difusão dos pulmões - como o oxigénio e o dióxido de carbono são transferidos entre os pulmões e o sangue - permaneceu abaixo dos níveis saudáveis, observou Tsang.

Um estudo de amostras de sangue de 25 pacientes recuperados em Wuhan, a cidade onde surgiu o vírus, revelou que estes não haviam recuperado completamente o funcionamento normal, independentemente da gravidade dos sintomas de coronavírus, de acordo com artigo publicado em 7 de abril.