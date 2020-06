Suécia já admite viagens para 10 países incluindo Portugal

A Suécia, que até agora desaconselhava viagens não essenciais, vai passar a permitir que os respetivos cidadãos viajem para 10 países, entre os quais Portugal.





O ministério dos Negócios Estrangeiros suecos anunciou que, a partir de 30 de junho, os cidadãos deste país podem deslocar-se livremente para Portugal, Grécia, Croácia, Espanha, Itália, Eslovénia, França, Islândia, Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Países como a Noruega, Dinamarca e Finlândia foram excluídos desta lista depois de terem proibido a entrada de cidadãos suecos.





De acordo com o Governo, foram selecionados países que "tenham decidido abrir-se a viajantes da Suécia", para que os suecos enfrentem o mínimo de incerteza quando procederem a deslocações.





Para os restantes países mantém-se o conselho de evitar viagens não essenciais. No que toca aos países fora da União Europeia e do espaço Schengen as limitações são estendidas até 31 de agosto, anunciou a ministra responsável, Ann Linde.

Esta quarta-feira, o número de óbitos na Suécia devido à covid-19 ultrapassou os 5.000. A estratégia do país passou por evitar o confinamento, mantendo escolas, cafés e restaurantes abertos durante todo o período da pandemia. A economia do país vai apresentar um impacto mais reduzido que a maioria, mas a taxa de mortalidade preocupa. Sondagens mostram que a população perdeu a fé nas opções governativas tomadas, embora o primeiro-ministro, Stefan Lofven, tenha insistido que a estratégia escolhida foi a mais adequada.





No sentido oposto, a Áustria deixou Portugal de fora quando decidiu abrir as fronteiras à entrada de estrangeiros, apesar de o ter feito para um total de 31 países. A medida abrange todos os parceiros da União Europeia (UE) e da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), exceto a Suécia, o Reino Unido, Portugal e Espanha.