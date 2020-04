Taxa de contágio está ainda acima de um

Em Portugal, a taxa de contágio do novo coronavírus ainda está ainda acima de um, divulgou a ministra da Saúde, na conferência de imprensa de domingo, 26 de abril. Segundo Marta Temido, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado medido em função do tempo (designado Rt)–, calculado à medida que a epidemia avança, nos cindo dias que decorreram de 16 a 20 abril, estava nos 1,04, variando de 0,99 no Norte e 1,2 na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que também antecipa que “o máximo da incidência da infeção já terá ocorrido”. Mas o risco “subiu um bocadinho em algumas regiões”.





O número médio de contágio causado por cada infetado (designado por R0) até 16 março estava nos 2,08, podendo “o verdadeiro valor situar-se entre 1,97 e 2,19”, referiu Marta Temido, que aponta que o máximo de incidência da infeção terá acontecido entre 23 e 25 março. Não há R0 mais atualizado. Um R0 de 2,08 significa que um doente infetou, em média, 2,08 outras pessoas. Um R0 abaixo de um sugere, segundo tem sido referido por especialistas, que o número de casos estará a encolher; enquanto acima de um ainda indica que os casos aumentam. A Alemanha, um dos primeiros países europeus a levantar restrições, tinha a 17 de abril um R0 de 0,7, mas Angela Merkel foi bem explicita quando afirmou que uma taxa de contágio de 1,3 levaria ao limite do serviço de saúde em junho. Espanha manteve o valor reprodutivo básico abaixo de 1 durante 16 dias, mas a 20 de abril voltou a ficar acima, nos 1,03. França estará com uma taxa de 0,5.