Temido e as celebrações do 13 de maio em Fátima: “Isso é uma possibilidade”

A ministra da Saúde assumiu que as celebrações do 13 de maio, em Fátima, são "uma possibilidade", desde que sejam uma opção dos organizadores e cumpridas as regras sanitárias.

"Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade", disse este sábado, 2 de maio, a ministra da Saúde, Marta Temido, em entrevista à SIC.