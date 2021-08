Terceira dose da vacina contra a covid-19 avança para 100 mil pessoas

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 já entregou um parecer à Direção-Geral da Saúde (DGS) com a lista de doenças em que é recomendado o reforço da vacina, avança o Correio da Manhã. Assim, a terceira dose será, entre outros, para alguns tipos de transplantados (que tenham sido alvo de transplante há menos de três meses), pessoas com cancro ativo, com infeção por HIV/sida ou síndrome de Down.Segundo o jornal, o ‘Parecer 22’ será agora objeto de avaliação por parte da DGS, para uma possível elaboração de uma norma sobre o reforço da vacinação contra a covid-19 dos mais vulneráveis. Segundo Henrique Gouveia e Melo, o coordenador da task-force, estima-se que possam vir a ser vacinadas com terceira dose "100 mil pessoas".