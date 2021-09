Testes PCR no privado custaram ao Estado quase 220 milhões

São já cerca de 218,3 milhões de euros os gastos do Estado com os testes PCR de deteção do SARS-CoV-2 realizados em laboratórios privados, noticia esta segunda-feira o jornal Público . Estes valores ainda não incluem as despesas com os testes em agosto deste ano.Segundo o jornal, com base em dados fornecidos pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), entre março do ano passado, quando a pandemia chegou a Portugal, e o final de julho foram feitas 3,36 milhões de requisições."O valor facturado entre março de 2020 e julho de 2021, conforme reportado pelo Centro de Contacto e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, totaliza 218.286.208 euros, correspondendo a um total de 3.365.759 requisições facturadas", detalha a ACSS. Assim, assinala o jornal, o preço médio por teste ronda os 65 euros.As análises clínicas representaram 52% da despesa do sector convencionado com o SNS em 2020, tendo sido a única área em que os encargos face ao ano anterior, "em grande parte em face do elevado número de testes ao SARS-CoV-2 realizados", refere ainda o jornal, citando o Relatório Anual do Acesso da ACSS.A despesa do Estado com testes para deteção de infeção com o coronavírus ascendia nos primeiros sete meses deste ano a 92,6 milhões de euros, conforme avançou o Negócios. Já a despesa com vacinas contra a covid-19 era já de 191,2 milhões de euros.Na passada sexta-feira, por seu turno, o Governo aprovou uma despesa de 11,1 milhões de euros para a aquisição de testes de antigénio para as escolas no arranque do ano letivo.