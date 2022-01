Estado já pagou mais de 375 milhões pelos testes Covid 19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O números de infetados e de testes à Covid 19 dispararam a partir de dezembro de 2021. Desde então, até agora, foram realizados 11 milhões de testes PCR e antigénio. Ou seja, nos últimos dois meses foram realizados um terço do total das análises feitas desde o início da pandemia, que ascendem a 33 milhões de testes, avança esta sexta-feira o Público.



Números que fazem aumentar a despesa do Estado para 377,6 milhões de euros com os testes à Covid 19, desde o início da pandemia, segundo os cálculos do Público.



Deste valor, 257,6 milhões de euros foram pagos até novembro de 2021, de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Os restantes 120 milhões de euros terão sido suportados pelos cofres do Estado nos últimos dois meses.

Esta despesa é acompanhada pela forte subida do número de testes realizados. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), em dezembro foram realizados de 5,4 milhões de testes PCR e antigénio, dos quais 3,8 milhões foram análises antigénio e perto de 1,6 milhões PCR. Números recorde desde o início da pandemia, sendo que o valor mais alto até então tinha sido mais de 1,6 milhões em Janeiro de 2021.



Somam-se ainda 6,3 milhões de análises realizadas desde o início de janeiro, ultrapassando o recorde. Até à passada terça-feira foram feitos cerca de 4,4 milhões de antigénio e 1,9 milhões PCR, estima o Público. São "cerca de 250 mil testes laboratoriais por dia", diz o INSA.