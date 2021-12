SNS já gastou este ano mais de 400 milhões em horas extra e "tarefeiros"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagou mais de 400 milhões de euros em horas extraordinárias e em prestações de serviço até setembro. A informação é avançada pelo jornal Público , na edição desta quinta-feira, citando dados disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).Segundo o jornal, o número de horas suplementares realizadas pelos profissionais de saúde ascendeu a 18,5 milhões nos primeiros 10 meses do ano, ultrapassando o valor total registado no ano passado.

Os enfermeiros fizeram mais de cinco milhões de horas extras. Já os médicos realizaram perto de 4,4 milhões de horas suplementares, enquanto os restantes profissionais do SNS fizeram, no mesmo período, perto de sete milhões de horas extra. A esta solução junta-se ainda a necessidade de se recorrer às prestações de serviço, elevando os encargos para várias centenas de milhões.