Um em cada 20 portugueses já foi infetado pelo coronavírus. Veja no mapa os concelhos mais atingidos

Os 496.552 casos confirmados de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia significam que 4,75% da população portuguesa está ou já esteve infetada. Se considerarmos apenas Portugal continental esse valor sobe para 5%, ou seja, um em cada 20 portugueses já foi infetado. Na Madeira apenas 0,87% da população contraiu covid-19 e nos Açores esse valor é de 1,1%.A incidência, contudo, varia bastante de concelho para concelho. A 5 de janeiro, últimos dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), existiam 49 municípios, todos em Portugal continental, onde pelo menos 5% da população já contraiu o coronavírus.As situações mais graves concentram-se no Norte, a região com mais casos (238.581) e mais óbitos (3.533). Aliás, dos 49 concelhos acima da fasquia dos 5% de infetados 40 localizam-se no Norte.Nos concelhos de Paços de Ferreira e Lousada, que foram alvo de medidas restritivas ainda em outubro, antes dos estados de emergência, um em cada 10 residentes estão ou já estiveram infetados.Na "capital do móvel" a situação, entretanto, aligeirou, encontrando-se o concelho atualmente em risco elevado e tendo registado 222 novos casos entre 23 de dezembro e 5 de janeiro. Também em Lousada a incidência tem vindo a baixar, com 208 casos no mesmo período.A sub-região do Tâmega e Sousa, aliás, supera largamente a média nacional, com quase 7% dos mais de 415 mil habitantes infetados. Dos 11 municípios desta sub-região, sete superam os 5% da população contagiada.Na Área Metropolitana do Porto (AMP), que conta com uma população de 1,7 milhões, são 5,56% os infetados, o que corresponde a 96.125 pessoas.E apenas quatro dos 17 municípios ficam abaixo da fasquia dos 5%: Arouca, Maia, Vale de Cambra e Vila Nova de Gaia.Em contrapartida, Póvoa de Varzim, Trofa e Vila do Conde têm mais de 7% de contágios.No concelho do Porto são 5,57% os residentes já infetados, o que equivale a mais de 12 mil pessoas.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde residem 2,86 milhões de pessoas, um em cada 25 habitantes está ou esteve infetado. Isso corresponde a 114.354 casos.Aqui, nenhum dos 18 municípios atinge a fasquia dos 5%, embora vários se encontrem próximos desse patamar.As situações mais graves registam-se em Lisboa e Loures, ambos com 4,7% de infeções. Amadora, Odivelas e Sintra também superam os 4%.Entre os concelhos mais populosos (com mais de 100 mil habitantes) as situações mais graves ocorrem em Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos.Na "cidade berço" 8,56% da população já contraiu o coronavírus. Ou seja, um em cada 12 habitantes está ou esteve com covid-19.No concelho famalicense a percentagem de infetados cifra-se em 7,5% e em Barcelos esse valor é de 6,3%.Ainda entre os municípios com mais residentes, embora abaixo dos 100 mil, destacam-se Vila do Conde e Paredes, com 7,2% e 6,7% da população infetada, respetivamente.