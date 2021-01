DGS indica haver 63 surtos ativos em escolas e creches num total de 467 casos

Leia Também Um em cada 20 portugueses já foi infetado pelo coronavírus. Veja no mapa os concelhos mais atingidos

A 11 de janeiro existiam 63 surtos ativos em estabelecimentos de ensino, incluindo creches, escolas e ensino superior, com um total de 467 casos confirmados, indicou esta terça-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS).A DGS sublinha que o total de casos se refere apenas a surtos, não estando incluídos os casos isolados.Face aos números do final da semana passada o número de surtos diminuiu em dois, mas os casos aumentam em 17.Já antes das férias de Natal registavam-se 72 surtos ativos, com um total de 673 casos confirmados.Assim, e ao contrário do agravamento registado na situação epidemiológica do país, quer o número de surtos quer o de casos confirmados em ambiente escolar diminuiu face ao período anterior ao Natal, quando as restrições foram aligeiradas.Esta terça-feira, o primeiro-ministro avançou que o próximo confinamento, que deverá vigorar a partir de quinta-feira, terá a duração prevista de um mês, embora com uma revisão intercalar que poderá levar a um alívio ou endurecimento das medidas.António Costa admitiu a suspensão das aulas presenciais, mas apenas a partir do terceiro ciclo, excluindo o pré-escolar, ensino básico e segundo ciclo.