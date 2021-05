Um em cada 11 portugueses já tem vacinação completa contra covid

O número de pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 atingiu no passado domingo, 2 de maio, 915.246, o que significa que um em cada 11 portugueses já tem a imunização completa, revela o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O número de primeiras doses administradas ascende já a 2.568.344, o que equivale a aproximadamente 25% da população. Dito de outra forma, um em cada quatro residentes em Portugal já receberam a primeira dose.No escalão etário de mais de 80 anos, o mais vulnerável à covid-19, a taxa de vacinação com a primeira dose é de 93% e a taxa de vacinação completa situa-se em 82%.Segue-se, em termos de maior proporção de vacinados, a faixa etária dos 65 aos 79 anos, com 71% a ter recebido a primeira dose e 7% a imunização completa.Em termos geográficos, o Alentejo regista uma taxa de cobertura com a primeira dose na ordem dos 32%, seguindo-se o Centro (30%), Madeira (27%), Norte (24%), Lisboa e Vale do Tejo (23%), Algarve (22%) e Açores (20%), embora no caso dos Açores a DGS refira que foi detetado um atraso no registo das vacinas administradas, pelo que o número de doses pode estar subestimado.