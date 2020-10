União Europeia coloca maior parte de Portugal em "zona vermelha" da Covid-19

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) publicou esta quinta-feira o seu primeiro mapa com as zonas de risco da Covid-19 na Europa e colocou Portugal na zona vermelha, a de maior risco de infeção. Em detalhe, o organismo da União Europeia coloca quatro das cinco regiões de Portugal Continental como zonas com maior contágio do novo coronavírus: Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Centro e Algarve.





Como critério para esta atribuição, a ECDC considera o número de casos positivos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes e a percentagem de testes realizados que resultou em teste positivo. No mapa, que a ECDC passará a publicar uma vez por semana, existem três cores: verde, amarelo e vermelho, dependendo do maior ou menor risco de infeção pela Covid-19.





The first map has just been published!



The maps include information on:

?? the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

?? weekly COVID-19 testing rates

?? testing positivity rates

