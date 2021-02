Vacina da AstraZeneca mantém eficácia contra a variante do Reino Unido

A vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford mostrou uma eficácia contra a estirpe do Reino Unido semelhante àquela que apresentava para a variante original do vírus.

Esta conclusão foi retirada de estudos feitos pela própria Universidade de Oxford. Estima-se que a eficácia da vacina contra a variante do Reino Unido seja de 75%, face os 84% das variantes mais antigas.

Esta descoberta vem permitir algum alívio dado que a variante do coronavírus que foi descoberta no início de dezembro no Reino Unido é apontada como uma das razões para o número de casos ter disparado em vários pontos do globo

Uma das responsáveis do estudo, Sarah Gilbert, relembra contudo que sempre foi previsível que existissem mutações do vírus original, e afirma que, tendo isto em conta, "eventualmente será necessária uma nova versão da vacina".

Até ao momento, já foram aprovadas três vacinas para uso na população: esta da Oxford, a da Pfizer/BioNTech e a da Moderna. Agora estão em desenvolvimento outras duas, da Novavax e da Johnson&Johnson, e está a ser posta a hipótese de cruzar as já existentes.