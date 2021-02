Vacina da AstraZeneca chega a Portugal carregada de desilusões

Chegam tarde, em menor número do que o inicialmente previsto e com limitações de eficácia. As vacinas da AstraZeneca têm um arranque difícil. Em Portugal estão preferencialmente recomendadas para menores de 65 anos.

Vacina da AstraZeneca chega a Portugal carregada de desilusões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.