Vacina da Moderna cria duas vezes mais anticorpos contra a covid do que a da Pfizer

Journal of the American Medical Association. A notícia foi avançada esta terça-feira pela agência de notícias Bloomberg

A vacina da Moderna cria duas vezes mais anticorpos contra a covid-19 do que a da Pfizer. A conclusão é de um estudo realizado num hospital belga, cujos resultados foram publicados na segunda-feira, numa carta enviada aoA comparação foi feita considerando a toma das duas doses de ambas as vacinas, por pessoas que não tinham sido antes infetadas pelo vírus. O estudo mostra que quem foi imunizado com a vacina da Moderna desenvolveu níveis de anticorpos, em média, de 2,881 unidades por mililitro, enquanto os indivíduos que tomaram a da Pfizer desenvolveram 1,108 unidades por mililitro.Uma possível explicação poderá estar no facto de o intervalo entre as duas doses ser superior no caso da Moderna: nesta vacina a segunda dose é tomada quatro semanas depois da primeira, enquanto na Pfizer o intervalo é de apenas três semanas. O estudo também indica que a explicação pode estar no facto de a vacina da Moderna ter uma quantidade maior de ingrediente ativo.