Vacina da Novavax com eficácia acima de 90% contra a covid-19 e variantes

A vacina desenvolvida pela farmacêutica Novavax, que é baseada em proteínas, obteve uma eficácia superior a 90% contra a covid-19 nos ensaios clínicos que a empresa desenvolveu nos Estados Unidos. De acordo com a agência Reuters, estes dados resultam de um estudo que envolveu 30 mil voluntários em países como os EUA e México.Segundo os resultados divulgados pela farmacêutica, a vacina demonstrou também ser eficaz contra as principais variantes do vírus, com uma eficácia de 93%. As mutações do vírus ao longo do último ano, como a variante britânica ou indiana, têm levantado preocupações, já que são mais contagiosas.A Novavax indicou que, durante os testes, detetou a presença das variantes brasileira, sul-africana e indiana nos participantes. No caso de novas variantes que a empresa ainda não conseguiu identificar, a vacina demonstrou ser "70% eficaz", indicou Gregory Gleen, responsável pela área de investigação e desenvolvimento da Novavax, à Reuters.A Novavax aponta que os resultados obtidos neste ensaio clínico colocam a farmacêutica numa boa posição para submeter um pedido de autorização para uso de emergência em mercados como os Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano.Ao contrário das vacinas desenvolvidas pela Pfizer ou pela Moderna, que utilizam a técnica de RNA mensageiro, o fármaco da Novavax recorre a uma abordagem em que são utilizadas partes purificadas do vírus para acionar uma resposta por parte do sistema imunitário.