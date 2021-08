Vacinação no Queimódromo do Porto suspensa por “alegada falha na cadeia de frio”

A coordenação da "task-force" da vacinação decidiu suspender a vacinação no Queimódromo do Porto para averiguação do cumprimento das normas, devido a uma "alegada falha na cadeia de frio".





"Esta decisão decorre de uma alegada falha na cadeia de frio", diz a coordenação da "task force", em comunicado.





Os utentes vacinados a 9 e 10 de agosto, ou seja, esta segunda e esta terça-feira, "serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas". Podem ainda esclarecer as dúvidas através do email vacina.covd@arsnorte.min-saude.pt.





"Dadas as características das vacinas contra a COVID-19, não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes", dizem os responsáveis.



O coordenador da "task-force", citado pelo jornal Público, admite que as vacinas possam ser consideradas nulas.



"O INFARMED está a acompanhar a situação. Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal RAM".





Os agendamentos que estavam previstos serão reagendados para outros "centros na proximidade".



A "task force" indica que vai pedir "uma investigação dos factos à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde".



Notícia atualizada com a correção feita pela task-force: os utentes que serão contactados são os que tomaram a vacina nos dias 9 e 10 de agosto e não nos dias 10 e 11, como inicialmente se indicava.