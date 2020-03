Voos Portugal-Itália suspensos por mais 14 dias

O novo despacho que estende a suspensão entra em vigor às 00h00 do dia 25 de março.

Os voos entre Itália e Portugal já estão suspensos desde dia 10 de março e vão continuar a estar por, pelo menos, até 7 de abril, informa o Executivo numa nota enviada às redações.





Os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses para todas as regiões de Itália, vai ser suspenso por um período adicional de 14 dias, entre 25 de março e 7 de abril.