O número de novos casos de infetados com o novo coronavírus abrandou esta segunda-feira em Itália face à véspera, tal como o número de mortes devido à covid-19. O primeiro caso detetado no país foi hoje para casa.

Pela positiva, o número de doentes dados como curados aumentou em 408, para 7.432.



Anteriormente, a agência noticiosa Ansa avançou que o primeiro caso de infeção pelo coronavírus em Itália foi enviado para casa. O homem de 38 anos foi diagnosticado a 19 de fevereiro e chegou a estar internado nos cuidados intensivos.

A pandemia da covid-19 em Itália apresentou esta segunda-feira um ligeiro abrandamento face à véspera. O número de novos casos nas últimas 24 horas foi de 3.780, abaixo dos 3.957 da véspera, e as mortes registadas foram 601, também menos do que as 651 de ontem.Segundo o mais recente balanço das autoridades da proteção civil italiana o número de casos no país desde o início do surto ascende a 63.928, tendo o número de vítimas mortais atingido os 6.078, o valor mais elevado em todo o mundo.