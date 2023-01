Berardo acusa Governo de mentir ao tribunal para extinguir Fundação Arte Moderna e Contemporânea

Para sustentar o interesse público para a extinção da Fundação Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, o Governo alega que não está prevista a transferência de 2.1 milhões para a fundação pondo em causa a sua “subsistência”. Berardo diz que argumento “entra no campo da pura e simples falta de aderência à verdade” tendo em conta a transferência das verbas está prevista nos mapas das despesas do Ministério da Cultura, inscritas no Orçamento do Estado para 2023.

Berardo acusa Governo de mentir ao tribunal para extinguir Fundação









