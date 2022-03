Bruce Willis deixa de representar por questões de saúde

Na rede social Instagram, uma das filhas do ator explica que Bruce Willis foi diagnosticado recentemente com afasia, doença que interfere nas capacidades cognitivas, pelo que "depois de muita reflexão", decidiu retirar-se da representação.A afasia é descrita como uma perturbação da linguagem e que decorre de uma lesão ou doença no cérebro, afetando a capacidade de comunicação, de escrita e de leitura.Bruce Willis tem 67 anos e a carreira no cinema começou nos anos 1980, discretamente e em pequenos papéis, nomeadamente no filme "O Veredicto" (1980), de Sidney Lumet, escreveu a revista Variety.O verdadeiro arranque de carreira do ator, que nasceu na Alemanha e cresceu nos Estados Unidos, aconteceu com a série televisiva "Modelo e Detective", entre 1985 e 1989, ao lado da atriz Cybill Shepherd, e em "Die Hard - Assalto ao Arranha-Céus", o primeiro de uma popular série de quatro filmes de ação.Bruce Willis também fez comédia, nomeadamente em "Olha quem fala" (1989) e "A morte fica-vos tão bem" (1992), sendo ainda de sublinhar a participação em "A fogueira das vaidades" (1990), de Brian de Palma, "Pulp Fiction" (1994), de Quentin Tarantino e no qual contracena com a atriz portuguesa Maria de Medeiros, e em "O sexto sentido" (1999) e "O protegido" (2000), ambos de M. Night Shyamalan.De acordo com o portal IMDB, há pelo menos nove projetos em pós-produção ou ainda por estrear que contam com a participação de Bruce Willis.