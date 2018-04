China destrona EUA e Canadá como maior mercado de cinema

As receitas de bilheteira de cinema na China superaram pela primeira vez as da América do Norte (EUA e Canadá), tornando o gigante asiático o maior mercado mundial.

No primeiro trimestre deste ano, as receitas brutas de bilheteira na China atingiram os 20.200 milhões de yuan (3.213 milhões de dólares ao câmbio actual).

As salas de cinema nos EUA e Canadá, por seu turno, arrecadaram 2.890 milhões de dólares (2.347 milhões de euros).



As receitas na China dispararam 39% no primeiro trimestre em termos homólogos, mas este crescimento deverá abrandar para valores entre 15 a 20% para o total do ano.



No ano passado, as salas de cinema chinesas facturaram cerca de 8.600 milhões de dólares.





O filme de guerra chinês "Operação Mar Vermelho" é o campeão de bilheteira na China, com receitas de 574 milhões de dólares.



Na América do Norte, as receitas de bilheteira caíram 3,7% no primeiro trimestre em termos homólogos, fixando-se em 2.890 milhões de dólares.



O maior sucesso foi "Black Panther", que arrecadou 651 milhões de dólares.