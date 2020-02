A longa-metragem, uma comédia negra sobre injustiças sociais, soma já perto de duas centenas de prémios, desde a estreia em Cannes, em maio do ano passado, onde conquistou a Palma de Ouro.



Foi também distinguido com os prémios de melhor filme em língua estrangeira e melhor argumento, pela academia britânica de cinema e televisão (BAFTA), de melhor filme estrangeiro, nos Globos de Ouro, e foi ainda a escolha do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos.



A 92.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos, encerra agora, no Dolby Theatre, em Los Angeles, noite de domingo na Califórnia, madrugada de segunda-feira em Portugal.

Os outros candidatos ao Óscar de Melhor Filme eram "Le Mans'66: O Duelo", "O Irlandês", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mulherzinhas", "Marriage Story", "1917" e "Era Uma Vez em... Hollywood".O prémio foi entregue à equipa de produção, constituída por Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho, pela atriz Jane Fonda, sob fortes aplausos no Dolby Theatre, em Los Angeles.