Netflix desvenda pela primeira vez os 10 maiores sucessos. Filme Resgate lidera

A Netflix revelou, pela primeira vez, os filmes produzidos pela plataforma que tiveram maior sucesso. "Resgate", protagonizado por Chris Hemsworth, está no topo da lista.



O filme "Resgate", a tradução do título inglês "Extraction", conseguiu a maior audiência de todos os filmes produzidos pela Netflix, olhando às primeiras quatro semanas de exibição: foram 99 milhões de visualizações. O segundo lugar é arrebatado pelo filme Bird Box, com 89 milhões, ao qual se segue Spenser Confidential e finalmente 6 Underground, com 85 milhões e 83 milhões, respetivamente.





Desta forma, é percetível que os quatro filmes que mais interesse geraram são filmes de ação ou thrillers, protagonizados por atores e atrizes de grande fama. Além de Hemsworth, as restantes películas vencedoras contam com nomes como Sandra Bullock, Mark Wahlberg e Ryan Reynolds.Apesar disto, também há comédias entre os filmes mais vistos, como é o caso de Murder Mystery, ou dramas, de que é exemplo o The Irishman, de Martin Scorsese. A fechar a lista dos 10 mais vistos estão Triple Frontier, The Wrong Missy, The Platform e The Perfect Date. Este último contou com 48 milhões de visualizações.Todos os filmes que fazem parte da lista dos mais vistos foram lançados ao longo dos últimos três anos, a maioria nos últimos 12 meses. Uma estatística que anda de mãos dadas com o número de subscrições, já que a Netflix conquistou 43,6 milhões de novos clientes desde o início de 2019.A Netflix lançou mais filmes originais do que qualquer estúdio de Hollywood de renome nos últimos anos, tendo conquistado especial interesse durante a pandemia, que obrigou ao fecho dos cinemas.