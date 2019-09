Para o Ministério Público e Polícia Judiciária as afirmações de Azeredo Lopes durante a troca de mensagens com o deputado socialista são prova de que sabia de todas as movimentações da Polícia Judiciária Militar (PJM).



Durante a conversa Azeredo Lopes assume mesmo que vai omitir ao Parlamento o conhecimento das manobras da PJM.



De acordo com a acusação, e segundo revela o Observador, Tiago Barbosa Ribeiro enviou um SMS a Azeredo Lopes no dia 18 de outubro de 2017: "Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio...! Não te quis chatear hoje", disse o deputado socialista.



Azeredo responde:"Foi bom: pela primeira vez se recuperou armamento furtado. Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje", disse o ex-ministro da Defesa.



"Vens à AR [Assembleia da República] explicar?", perguntou Tiago Barbosa Ribeiro.



Azeredo confirmou a ida mas admitiu que não podia contar o que ali disse:

"Venho mas não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim, foi uma bomba", concluiu Azeredo Lopes.



O então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, confessou que iria omitir ao Parlamento o conhecimento da atuação da Polícia Judiciária Militar.

Uma alegada troca de mensagens entre Azeredo Lopes e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro é uma das provas mais comprometedores contra o ex-ministro da Defesa no caso de Tancos."Eu sabia, mas tive de aguentar calado [...]. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje", disse Azeredo Lopes em mensagem a Tiago Barbosa Ribeiro, segundo revela o Observador.