Luís Marques Mendes 29 de setembro de 2019 às 21:00

Cobertura que o primeiro-ministro continua a dar a Azeredo Lopes é inaceitável

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. O comentador político fala sobre o caso Tancos, o balanço da campanha eleitoral, o tipo de governo que vamos ter e a cimeira do clima.