Despesa com defesa aumenta 2,5% este ano

O Governo prevê aumentar em 2,5% a despesa pública deste ano com defesa, para um total de 2.450,7 milhões de euros. O reforço de verbas consta no Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), que foi apresentado esta quarta-feira pelo novo ministro das Finanças, Fernando Medina, e surge numa altura em que vários países, como a Alemanha e a Dinamarca, anunciaram um aumento dos gastos públicos com defesa como resposta à incerteza provocada

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...