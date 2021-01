Como veem os líderes nacionais o ano de 2021?

Presidente executivo da Galp Energia

O ano de 2020 colocou desafios sem precedentes, transversais à sociedade e à economia como não havíamos antes experimentado, constituindo um verdadeiro teste à resiliência de todos nós, das empresas e dos seus modelos de negócio.Para que 2021 seja o ano de retoma que todos desejamos, temos de assumir este teste como uma oportunidade para fazer as transformações necessárias e começar a construir o futuro hoje.Na Galp, o caminho que em devido tempo trilhamos, centrado na transição energética e num modelo de negócio mais sustentável, suportado nas competências das nossas pessoas, na inovação e na digitalização, permite-nos ter a confiança de que estamos mais bem preparados para o desafio pós-pandémico. Sabemos que as decisões de hoje são a chave para que a transição energética seja uma realidade em Portugal e no mundo, devendo ser economicamente sustentável, socialmente justa e tecnologicamente neutra. E a Galp tem o pé no acelerador e as mãos no volante.