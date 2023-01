167 líderes antecipam 2023

Vice-Governadora, Banco de Portugal



2023: Previsibilidade e Bom Senso. Depois da pandemia, que deixou as economias em "standby", com os Estados a ampararem quase tudo e todos e os bancos centrais a acomodarem, 2022 trouxe uma nova guerra, desta vez contra um inimigo bem visível. Com a desaceleração de economias de peso como a da China, a guerra no Leste da Europa e a confusa geopolítica da energia, tornou-se mais difícil implementar receitas "tradicionais" de políticas públicas. Em 2023, teremos de saber combater para injetarmos confiança na economia. Os atuais desafios exigem coragem: que se una o motor da iniciativa privada e do investimento das empresas ao desenho e implementação de políticas públicas também elas responsáveis. Em 2023, no dia em que verificarmos uma convincente descida da inflação, voltaremos a ganhar previsibilidade - e a confiança em que investirmos agora será então reforçada.