Principais alterações ao Orçamento aprovadas pelo Parlamento

Ao todo chegaram ao Parlamento mais de 1500 propostas de alteração à proposta inicial de Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo Governo. A esmagadora maioria ficou pelo caminho, outras foram aprovadas no âmbito de processos negociais, principalmente com o PCP que acabaria por dar a mão ao Executivo na votação final global. As áreas fiscal, segurança social e saúde foram as que se destacaram.

