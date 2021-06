Costa: "Não pode ser a frieza dos números a justificar decisão" do Reino Unido

Leia Também Vendas de café com leite disparam nos aeroportos britânicos em tempo de férias

O primeiro-ministro português afirmou este domingo que "não pode ser a frieza dos números" a justificar a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da "lista verde" de países. De visita à Madeira, António Costa frisou ainda que, "quer na chamada variante indiana, quer na mutação nepalesa, o Reino Unido tem mais casos que a generalidade dos países e tem mais casos do que Portugal"."Não pode ser a frieza dos números a explicar este tipo de decisão", afirmou António Costa no mesmo dia em que centenas de britânicos regressam ao país de origem para voltarem a casa apenas com um teste covid negativo, evitando uma quarentena de 10 dias.À chegada à Madeira, António Costa assumiu que têm sido mantidas conversações com o governo de Boris Johnson. "Esse canal está aberto e há um processo em curso pela Comissão Europeia para que o Reino Unido possa aderir ao certificado digital e isso vai resolver muitos dos problemas", sublinhou.Para Costa, com essa solução "muitas das pessoas que estão agora a regressar não teriam de o fazer ou porque já estão vacinados, ou porque já estiveram doentes, ou porque testaram negativo". O certificado digital só entra em vigor na UE no dia de julho.O primeiro-ministro português pediu também estabilidade nas decisões sobre viagens, de forma a que o setor do turismo consiga dar resposta às necessidades dos clientes. "Com reavalidações de três em três semanas é difícil à indústria do turismo adaptar-se", insistiu Costa.Este domingo, era esperado que entre 10 e 12 mil britânicos partissem para a Grã-Bretanha, a partir do Algarve, antes do apertar de regras do país devido à Covid-19.