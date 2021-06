Vendas de café com leite disparam nos aeroportos britânicos em tempo de férias

Leia Também Bilhetes entre Portugal e Reino Unido disparam com britânicos a antecipar regresso a casa

Com os turistas ingleses a aproveitarem para viajar, nomeadamente até Portugal, as vendas feitas nos espaços de restauração da cadeia Pret a Manger dos principais aeroportos de Londres animaram. De acordo com dados cedidos pela empresa à agência Bloomberg, o tráfego nos cafés dos aeroportos de Londres disparou na última semana.Os dados da Pret a Manger, através do índice Pret, que contabiliza as vendas de cafés com leite e sanduíches de almôndegas nas lojas da cadeia, os terminais de Heathrow e Gatwick registaram a maior subida semanal. Pela primeira vez, as vendas da empresa nos aeroportos representaram mais de um terço do volume registado antes da pandemia.Os dados sugerem que os residentes no Reino Unido aproveitaram a inclusão de Portugal na "lista verde" para viajar. Em alguns casos, o motivo de viagem esteve ligado a fins desportivos, para acompanhar a final da Liga dos Campeões, que decorreu no Porto a 29 de maio.No entanto, o aumento registado nas vendas nos aeroportos poderá cair, sugere o CEO da Pret a Manger, Pano Christou, em entrevista à Bloomberg. "Vimos uma ligeira recuperação nos aeroportos devido às férias, mas existe a preocupação de que isto possa recuar devido à revisão da lista [verde] por parte do governo". O governo do Reino Unido divide os destinos em três áreas: a "lista verde", onde é dispensada a quarentena no regresso; a "lista âmbar", onde as viagens não essenciais são desaconselhadas e a "lista vermelha", onde estão os destinos que não são considerados seguros.Depois do anúncio de que Portugal sairia da "lista verde", a partir desta terça-feira, dia 8, os turistas que regressem ao Reino Unido precisarão de fazer uma quarentena de 10 dias. Milhares de turistas tentaram evitar a quarentena, antecipando o regresso a casa - o aumento da procura fez disparar os preços das viagens entre Portugal e o Reino Unido na passada sexta-feira.Enquanto as vendas nos aeroportos subiram, as transações registadas em pontos como Canary Wharf, a zona de Londres onde funcionam os escritórios de grandes bancos internacionais, firmas de advocacia ou de fundos de investimento, as vendas baixaram na semana passada.