BdP Videocast faz balanço da supervisão comportamental em 2022

Como é que o Banco de Portugal aplicou as decisões de política monetária que ajudou a tomar no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, no ano passado? E quais as suas implicações para o sistema financeiro e para o próprio Banco de Portugal?

Para responder a estas e outras questões, o BdP Podcast conversou com a Vice-Governadora Clara Raposo e com o Diretor-Adjunto de Mercados e Reservas, José Pedro Braga.



O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.

