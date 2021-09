223 funcionários da Segurança Social vão ganhar prémio mensal até 500 euros

Cerca de 223 trabalhadores da Segurança Social vão receber o prémio de desempenho de quase 1,3 milhões de euros que será dado a funcionários do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira (IGFSS). O bónus salarial resulta da "superação do objetivo definido" para a cobrança coerciva de dívidas do IGFSS no ano passado.



O montante a ser atribuído foi fixado numa portaria dos Ministérios das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social publicada esta quarta-feira em Diário da República. Fonte do Ministério do Trabalho avançou ao Eco que serão abrangidos um total de 223 trabalhadores, incluindo 76 assistentes técnicos, 120 técnicos superiores e 27 dirigentes intermédios.





A legislação em vigor determina que estes prémios variem em função da carreira e categoria dos trabalhadores: assistentes técnicos receberão um bónus mensal de 340 euros, enquanto para os dirigentes intermédios e técnicos superiores está fixado um prémio mensal de 500 euros. O prémio de desempenho deste ano será assim superior ao recebido no ano passado (1,25 milhões) e deverá começar a ser pago no próximo ano em quatro tranches distribuídas pelos meses de março, junho, setembro e dezembro.