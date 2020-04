O deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, defendeu que "se resistirmos aos conformismos e aos falsos unanimismos" e "não deixarmos que o Estado se confunda com um partido, os portugueses "serão tão bons como os melhores e mais livres do que nunca".





O deputado liberal lamenta que, apesar da geração do seu filho ter nascido "num país livre", não nasceu "num país próspero", assumindo "parte da responsabilidade por isto".



"Se resistirmos aos conformismos e aos falsos unanimismos, se não deixarmos que o Estado se confunda com um partido, se a crítica e a diferença forem vistas como a força que são, se não dermos espaço ao oportunismo nem à intriga, os portugueses, repito, serão tão bons como os melhores e mais livres do que nunca", considerou. Segundo João Cotrim Figueiredo, "nada disto cairá do céu" e todos têm de fazer a sua parte.



O deputado da Iniciativa Liberal lamentou que a sua geração não tenha deixado um país à altura das ambições dos mais novos.



"O Portugal que vos deixamos quase não cresce desde que nasceste, há 18 anos e foi ultrapassado por países que eram mais pobres do que nós há 18 anos", lamentou, pedindo desculpa pelo facto de o seu filho e sua geração ir ter menos oportunidades.



No entanto, para Cotrim Figueiredo não é tempo de desesperar porque "é possível mudar", permitindo assim aos portugueses escolher o caminho da sua vida, a escola ou o médico.



"Foi para isso que se fez o 25 de Abril. Para te libertar de uma ditadura, sim, mas acima de tudo, para te libertar de tudo e de todos os que não te deixam procurar aquilo a que mais desejas. Um beijo do teu pai, que te deseja um dia, e uma vida, livre e muito feliz", disse o liberal, no final de discurso, visivelmente emocionado.



A Iniciativa Liberal defendeu este sábado que caso se resista a "conformismos e falsos unanimismos" e se impeça que "o Estado se confunda com um partido", os portugueses "serão tão bons como os melhores e mais livres do que nunca".No primeiro discurso da Iniciativa Liberal numa sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974 - uma vez que o partido chegou ao parlamento pela primeira vez nas eleições do ano passado - João Cotrim Figueiredo leu uma carta dirigida ao seu filho mais novo, que faz hoje 18 anos, e que "no fundo se dirige a toda uma geração".