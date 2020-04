Na sua curta intervenção, o deputado assinalou que "até que os partidos" que "impuseram" a sessão solene "a foram reduzindo e espaçando, seja em número de deputados seja em número de convidados"."Afinal, ao contrário do que disseram, a questão nunca foi ideológica. Quanto muito, era uma questão de lógica", criticou.O líder parlamentar assinalou que o CDS "não só discordou desta cerimónia em tempo de pandemia e em estado de emergência" decretado devido à covid-19, "como propôs uma alternativa viável e responsável" à sessão solene, através de uma mensagem do Presidente da Republico ao país.Esta é uma evocação que o CDS considera "fundamental, por representar a liberdade, isso nunca esteve em causa", assegurou, mas defendeu que "em democracia não há datas prescindíveis e outras imprescindíveis, por imposição da maioria"."E não usarei sequer a liberdade que devo ao 25 de Abril para responder ao muito que ouvimos por termos esta posição, isso só qualifica sobretudo quem o proferiu e não ofende quem quer", referiu Telmo Correia, apontando que "esta celebração dividiu os portugueses quando o momento é de união".Para o democrata-cristão, "com esta cerimónia, em estado de emergência, o que o poder político está a dizer é que permite para si mesmo aquilo que proibiu aos portugueses e que não respeita para si próprio o que exigiu ao povo, isolamento e confinamento".E criticou que, enquanto os deputados e convidados celebram no parlamento, "os portugueses não se podem juntar para celebrar nada, nem o seu próprio aniversário", os "idosos estão isolados e as crianças deixaram de poder ver os seus amigos", muitas famílias "não puderam, sequer, despedir-se dos seus mortos", pessoas "perderam o seu emprego e inúmeras empresas foram obrigadas a fechar"."Muitos não vão poder estar com as suas mães no próximo dia 03 de maio ou celebrar a sua fé no próximo dia 13 de maio", acrescentou, advogando que "todo o país deve respeito a este parlamento, mas o parlamento também deve respeitar os portugueses". Por isso, considerou que "este é um mau exemplo"."Ainda assim, estamos aqui mandatados para, coerentemente, lavrar o nosso protesto democrático, não deixando de cumprir o nosso dever", assinalou Telmo Correia, destacando que no dia de hoje a "liberdade coletiva é defendida por todos os que, na primeira linha, estão a salvar vidas, mas também por todos aqueles que, respeitando o que o poder político determinou, estão confinados, abdicando da sua liberdade individual".