Em tempos de estado de emergência, e de polémica sobre a sessão solene, este ano com muito menos deputados e convidados, afirmou que o parlamento tem de continuar a trabalhar.



"Para decidir medidas de combate à crise", argumentou o deputado, para "discutir o estado de emergência ou os seus prolongamentos" como voltará a reunir "na próxima semana e nas seguintes, para discutir novas medidas de combate a esta ameaça coletiva".



José Luís Ferreira evocou depois o fim da ditadura, os militares do Movimento das Forças Armadas (MFA), e o 25 de abril de 1974, essa "madrugada que semeou esperança, que devolveu dignidade a um povo vigiado, perseguido e silenciado, e que convocou a liberdade e a democracia".



Em tempo de covid-19, que já infetou mais de 20 mil portugueses e fez mais de 800 mortos, o deputado dos Verdes elogiou a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apesar do "subfinanciamento de décadas de governos do PS, PSD e CDS", à pandemia e a ajuda que deu para "melhorar os indicadores de saúde em Portugal" nas últimas quatro décadas.



Depois da crítica à falta de solidariedade, de "conversa fiada" da União Europeia neste momento de crise, José Luís Ferreira disse esperar que o mês de maio seja o "início de uma caminhada de regresso à normalidade".



"O que esperamos é que 'Depois do Adeus', isto é, depois de se achatar a curva desta pandemia, que nos viremos para outros achatamentos e para outras curvas", disse.



E deu vários exemplos dos "achatamentos" necessários, como a "curva das desigualdades, sobretudo a pensar nos milhares de trabalhadores que ficaram sem trabalho e os que viram os seus rendimentos reduzidos com esta crise" ou ainda "a curva do tratamento entre os bancos e os contribuintes".



"É necessário achatar a curva dos desequilíbrios ambientais. É imperioso achatar a curva da crise climática e da perda de biodiversidade ou do uso insustentável dos recursos naturais", acrescentou.



José Luís Ferreira terminou o discurso com um "até já", prometendo estar hoje às 15:00, a "cantar a Grândola", numa janela. "Em defesa do ambiente, em defesa da saúde, mas também para lembrar que o 25 de Abril não está de quarentena", disse.

