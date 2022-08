A inflação no Reino Unido vai chegar aos 18% em 2023, antecipa Citibank

A inflação no Reino Unido deverá chegar aos 18% pela primeira vez no início de 2023, o que corresponde a nove vezes a previsão do Banco de Inglaterra, avançou o economista Benjamin Nabarro, do Citibank, numa nota aos clientes, citada pela Reuters.



A última vez que a inflação superou 18% foi em 1976, depois de um choque no fornecimento de petróleo que devastou a economia mundial e obrigou o Reino Unido a recorrer a um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI).



O Banco de Inglaterra anunciou que irá proceder a um aumento das taxas de juro em meio ponto percentual no início deste mês.