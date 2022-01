“A inflação nos EUA é mais persistente do que na Zona Euro”, diz Jari Stehn

O Banco Central Europeu (BCE) só deverá subir taxas de juro em 2024, segundo as projeções do Goldman Sachs. O economista-chefe para a Europa, Jari Stehn, explica em entrevista ao Negócios que a diferença face à Reserva Federal (Fed) ou ao Banco de Inglaterra, que já estão a normalizar a política monetária pós-pandemia, é justificada pelo momento do ciclo económico em que os países estão.

