Abrandamento do PIB não compromete Medina no médio prazo

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) estima que o crescimento da economia portuguesa abrande 2,2% este ano, após se ter fixado em 6,7% no ano passado, e, para os próximos quatro anos, prevê que seja inferior a 2%. A travagem é explicada pela desaceleração no consumo e nas exportações, mas não deverá beliscar a meta do Ministério das Finanças de pôr a economia a crescer em média 1,9%

