Acordo salarial: "Não pensem que as empresas são vacas leiteiras", diz Saraiva

Apesar da incerteza, António Saraiva acredita num acordo de competitividade e rendimentos antes do Orçamento do Estado (OE). Para começar, pede a eliminação gradual da derrama estadual a partir de 2023. Em troca, aceita um referencial para salários com base na inflação prevista, não passada. Desde que possa ser revisto.

Acordo salarial: "Não pensem que as empresas são vacas leiteiras", diz Saraiva









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Acordo salarial: "Não pensem que as empresas são vacas leiteiras", diz Saraiva O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar