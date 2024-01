ADSE assume despesas de saúde de 226 mil trabalhadores das autarquias

Leia Também Governo vai apresentar este mês “avaliação” sobre sustentabilidade da ADSE

Desde 1 de janeiro, as despesas com a saúde de 141 mil trabalhadores da administração local e dos seus 85 mil familiares passam a ser suportadas pela ADSE, avança esta segunda-feira o Público Segundo o jornal, as autarquias deixam de financiar os cuidados de saúde dos seus trabalhadores e familiares a partir de 2024, com esse encargo, na ordem de 60 milhões de euros, a ser suportado pela ADSE. Em causa estão cerca de 226 mil beneficiários e uma despesa de 60 milhões de euros que, até aqui, eram uma responsabilidade dos organismos da administração local.Fonte oficial do instituto que gere o sistema de assistência na doença dos funcionários públicos e aposentados adiantou ao Público que, do total de beneficiários que passam a ser responsabilidade direta da ADSE, 140.814 são titulares e descontam todos os meses 3,5% do salário, enquanto 84.969 são familiares e não fazem qualquer desconto.Olhando para o universo total de beneficiários, os trabalhadores oriundos dos organismos da administração local representam quase 15% dos titulares e 22,7% dos familiares.