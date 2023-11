Orçamento da ADSE dividiu conselheiros

O principal ponto de discórdia é o facto de a ADSE passar a assumir as despesas de saúde das autarquias sem compensação do Orçamento do Estado. Maioria dos representantes dos beneficiários apoiou parecer negativo ao orçamento, mas a proposta foi rejeitada.



Sérgio Lemos Catarina Almeida Pereira 07:45







O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE aprovou um parecer que estima em pelo menos 60 milhões o aumento de despesa que será transferido dos municípios para o subsistema de saúde no primeiro ano (80 milhões num ano inteiro), sem que a ADSE seja compensada pelo Orçamento do Estado, o que acabou por dividir os conselheiros na reunião realizada no passado dia 20.



