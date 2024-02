Advogado do Diabo com Vitalino Canas: do furacão na Madeira à primeira vez que há três governos com problemas

Leia Também Diretor da PJ defende que calendários políticos não podem inibir ação da justiça

Esta semana debruçamo-nos sobre a justiça e olhamos para o terramoto judicial que abala a política na Madeira. Há suspeitas de corrupção na contratação pública que envolvem o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, o autarca do Funchal - que é também um dos seus homens mais próximos - Pedro Calado, e um conjunto de empresários que participou em obras públicas na região.Houve três detidos no âmbito deste processo e Miguel Albuquerque pediu a demissão do Governo regional. Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.Para falar sobre este tema o Advogado do Diabo convidou Vitalino Canas, advogado, professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ex-deputado do PS.Trata-se de um novo abalo na política portuguesa? Está a tornar-se recorrente este tipo de suspeitas? Um meio pequeno como a Madeira pode propiciar mais este tipo de fenómenos? Ou seja, ser mais fácil o favorecimento de concorrentes em concursos públicos em detrimento de outros?Depois da operação influencer que abalou o regime a 7 de outubro, com a demissão do primeiro-ministro, há ministros que não vão concorrer ao parlamento por serem suspeitos nesse caso. Os partidos afastaram das listas nomes com problemas junto da justiça. Os partidos temem a justiça?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio. Esta semana o anfitrião é o editor de economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto.