Advogado do Diabo discute falta de transparência nos negócios do futebol

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.





Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio abordamos a falta de transparência nos negócios do futebol após as buscas desencadeadas a pedido do Fisco junto dos três maiores clubes nacionais: Benfica, FC Porto e Sporting. Falamos também dos problemas na habitação e a pressão feita pelo poder político sobre a banca.





Onde está o maior problema? Nos circuitos financeiros ligados aos contratos e direitos de imagem ou nos intermediários? E como fica a credibilidade do futebol português?



E em relação à habitação? Estamos perante dificuldades generalizadas ou há uma dramatização por parte dos políticos? E as pressões e propostas para congelamento das prestações, não levantam problemas futuros aos bancos?





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.