Advogado do Diabo: falta informação para evitar mais insolvências

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, junta-se à conversa Orlando Carvalho, administrador judicial, para discutir a questão das insolvências.



Porque é que são pouco utilizados os mecanismos de pré-insolvência? A elevada inflação pode agravar o número de pessoas em insolvência? Muitas vezes, as pessoas recorrem a vários créditos para saldar dívidas, isso ainda é possível? Mesmo com indicadores como a taxa de esforço? O que explica a baixa utilização do regime extrajudicial de recuperação de empresas?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.