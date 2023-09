Afluência às urnas na Madeira atinge 20,98% até ao meio-dia

As eleições legislativas regionais na Madeira registaram este domingo, até às 12:00, uma afluência às urnas de 20,98%, semelhante à verificada em 2019 à mesma hora, de acordo com os dados da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.No ato eleitoral anterior, em 2019, a afluência às urnas era de 20,97% até à mesma hora, enquanto em 2015 a taxa de participação era de 17,21%.A abstenção acabou por ficar nos 44,5% em 2019 e nos 50,42% em 2015, batendo-se nesse ano o recorde desde 1976, quando se realizaram as primeiras eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira.Mais de 253.000 eleitores são este domingo chamados a votar nas legislativas regionais da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 13 candidaturas em escrutínio.